Ezra Miller dusił kobietę, innej groził śmiercią. Kariera aktora wisi na włosku

Ezra Miller to jedna z największych, a zarazem najbardziej problemowych gwiazd wytwórni Warner Bros. Niedługo zobaczymy go w filmie "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a", w planach jest też "The Flash" z Millerem w roli tytułowej. Kolejne projekty stanęły jednak pod znakiem zapytania. Decydenci z wytwórni mieli specjalną naradę po ostatnim wyskoku 29-latka.