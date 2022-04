Drugie aresztowanie aktora. Policja ujawnia szczegóły. Zaatakował 26-latkę

Ezra Miller miał być największą gwiazdą Warner Bros., a staje się największym problemem dla giganta. Studio miało ruszyć z filmem o przygodach "Flasha", którego widzowie poznali w "Lidze Sprawiedliwości". Aktor jednak mocno pracuje na to, by wyrzucono go z pracy. Pod koniec marca informowaliśmy, że Ezra Miller został aresztowany za awanturę w barze z karaoke. Postawiono mu zarzut napaści fizycznej i werbalnej. Miller krzyczał na śpiewające w barze kobiety. W pewnym momencie wyrwał mikrofon 23-letniej kobiecie, potem groził 32-latkowi grającemu w rzutki. "Właściciel baru kilkukrotnie prosił Millera, by ten się uspokoił, ale bez skutku" - podawała policja.