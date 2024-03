"Gdy rodzi się zło" to horror dekady. Prawie 100 proc. pozytywnych opinii

Od 21 marca w polskich kinach gra jeszcze lepszy straszak - "Gdy rodzi się zło" argentyńskiego reżysera Demiana Rugny. Dzieło zebrało aż 97 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes, co jest wynikiem niebywałym jak na ten gatunek filmowy. W tym przypadku ten wynik jest szczególnie imponujący, bowiem mamy do czynienia z horrorem, który nie rości sobie pretensji do bycia ambitnym tworem w duchu wychwalanych przez większość krytyków dzieł Ariego Astera, Roberta Eggersa, Jordana Peele’a czy braci Philippou (wspomniany wyżej "Mów do mnie").