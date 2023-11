"Noc Dziękczynienia". Niemozliwe, jakie oceny dostał. Horror dekady?

"Noc Dziękczynienia" to horror, który czekał na swoją realizację aż 16 lat. Opłaciło się, bo ten brutalny, obleśny i zabawny slasher zebrał świetne opinie od zagranicznych krytyków. Teraz polscy widzowie mogą na własne oczy przekonać się, że nie są one przekłamane - to bez wątpienia czołówka kina gatunkowego tego roku.