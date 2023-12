Grube miliony zielonych wydane, a widzowie i tak miażdżą film. Co się stało z blockbusterami?

Nie chodzi jednak wyłącznie o to. Branża VFX przeżywa kryzys nie tylko jakościowy, ale i wizerunkowy, bo pracownicy studiów odpowiedzialnych za efekty są przemęczeni, często ich nazwiska pomija się w napisach końcowych, nie otrzymują też żadnych tantiem. Dlatego też amerykańscy specjaliści próbują zakładać związki zawodowe, co ma zapobiegać masowym zwolnieniom. Spotkały one chociażby zespół odpowiedzialny za efekty do "Oppenheimera", który to film zarobił prawie 200 milionów dolarów.