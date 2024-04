Gwiazda kultowego filmu obejrzała go jeszcze raz. Seksizm i antywzór dla dziewczyn

- Jak teraz na to patrzę, to Bender molestuje seksualnie Claire przez cały film. A kiedy ona się opiera, wyładowuje na niej swoją wściekłość i okrutnie drwi. To jej odrzucenie sprawia, że pluje coraz większym jadem. Pomimo tego wszystkiego, w finale, oboje się całują. "Bad guy" zdobywa jej względy - zauważyła gorzko Molly Ringwald, będąc już sama matką dorastającej córki.