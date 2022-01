"Harry Potter: Powrót do Hogwartu". Magia wróciła. Będziecie płakać

Za autentyczność przeżyć filmowych dzieciaków mogą poświadczyć miliony małoletnich fanów, którzy dorastali wraz z nimi. Sama należę do pokolenia, które wraz z premierą ostatniej części "Harry'ego Pottera" żegnało się z dzieciństwem i z niepokojem wkraczało w dorosłość, tak jak Hermiona, Ron i Harry. O odtwórcach tych ról nie myślałam jak o gwiazdach filmowych, ale jak o moich przyjaciołach. Choć polska szkoła to nie to samo co Hogwart (mimo że dementorzy występują w obu światach), w gruncie rzeczy przeżyliśmy to samo. Jestem przekonana, że wówczas podobnie myślały miliony dzieci i nastolatków na całym świecie. Dlatego wspominając to teraz trudno powstrzymać łzy.