Sensacyjne wyznanie Emmy Watson. Chciała odejść w połowie "Harry'ego Pottera"

W pierwszy dzień Nowego Roku na platformie HBO GO pojawił się dokument "Harry Potter 20. rocznica. Powrót do Hogwartu". Wzbudził on duże emocje pośród fanów kultowej serii, których wciąż nie brakuje. W programie znalazło się wiele ciekawych, wręcz sensacyjnych informacji. Jedna z nich dotyczyła Emmy Watson, która chciała zrezygnować z roli.