Hop hop hop! "Najsłynniejszy serial w historii Polski" powraca

Razem z zespołem rekwizytorów i rekwizytorek ma chyba najlepszą pracę pod słońcem. Przecież serial o szlachcicach i ich chłopach ma jedynie historyczny kostium, a co się pod nim kryje (poza kostkami lodu)? Humor to nie tylko dialogi i powiedzonka, ani to, że Jan Paweł łamie czwartą ścianę i mówi wprost do widza o swoich magnackich ambicjach. To, że twórcy "1670" świetnie się bawią, widać w najmniejszych szczegółach, a dokładniej: w rekwizytach. Gdy rozłożono przed nami przedmioty, które tak dobrze znamy z pierwszego sezonu, poczuliśmy się jak w sklepie w zabawkami. Rękawica, którą Jan Paweł się mył, zrobiona z wiewórki. Koło ratunkowe, w którym chodził Bogdan, udające słomianego łabędzia - wydaje się, że fantazja kreatywnego zespołu nie ma żadnych granic.