Indiana Jones kontra naziści lepsi od Hitlera

Z Harrisonem znamy się już od jakiegoś czasu. Pracowaliśmy razem kilka lat temu przy "Zewie krwi", który produkowałem. Uwielbiam go. Jest ikoną ekranu, absolutną legendą. Ludzie mówią albo że ktoś jest gwiazdą, albo że ktoś ma talent. I do Harrisona, mimo jego popularności, zastosowałbym to drugie określenie. On nigdy nie zachowywał się jak gwiazda: nie przejmował się tym, jak wygląda na ekranie ani walczył, żeby najlepsze teksty w filmie wypowiadał jego bohater. Walczył o to, żeby jego bohater był pokazany wiarygodnie. Sukcesem Harrisona nie było to, że jest ładny i uroczy, tylko to, że nie boi się eksplorować ekscentryczności swojego bohatera. Jego Indiana Jones nigdy nie był herosem, miał wiele skaz, potykał się, przez co był bardziej ludzki, a przez to rezonował z widownią, bo przypominał widzom ich samych.