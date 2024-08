Na te filmy i seriale czekamy po wakacjach. Nowy "Joker" i "Gladiator II" rozbiją bank?

"Gladiator II"

Rozmawiając o wielkich powrotach, nie możemy nie wspomnieć o kontynuacji hitu Ridleya Scotta sprzed 24 lat. Choć po niezbyt udanym "Napoleonie" widzowie mają obawy co do tego, jak będzie wyglądał "Gladiator II", możemy się domyślać, że do kin tłumy przyciągnie nie tylko sentyment, ale także gwiazdorska obsada. W sequelu wystąpili Paul Mescal ("Normalni ludzie"), Pedro Pascal ("The Last of Us"), Denzel Washington ("Filadelfia") oraz Joseph Quinn ("Stranger Things"). Będzie to też jedna z najdroższych produkcji w historii kina, której budżet wyniósł ponad 300 milionów dolarów. Film opowiada o wnuku Marka Aureliusza, następcy tronu Cesarstwa Rzymskiego. Znany z pierwszej części Lucius Verus od dawna nie ma kontaktu z matką. Wraca do Rzymu, by walczyć w Koloseum jako gladiator i przeciwstawić się dwóm cesarzom.





Kiedy: 15 listopada

Gdzie: Kino