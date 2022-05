Każdy chce być jak James Bond. "Perspektywa wcielenia się w agenta 007 to pokusa, której trudno się oprzeć"

Teraz już Daniel może odetchnąć z ulgą. Jego bondowska przygoda dobiegła końca, a otwartą kwestią pozostaje: kto przejmie po nim kryptonim z dwoma zerami? Może Idris Elba, o którym od lat krążą pogłoski jako o potencjalnym Bondzie nowej generacji? Nie omieszkałam kiedyś spytać o to aktora. "No tak, znów słyszę, że mam zagrać Bonda" – zaśmiał się. Po czym wytłumaczył mi, że jego kandydatura to wyłącznie efekt krążącej po Internecie pogłoski: "Wszystko wzięło się stąd, że w którymś wywiadzie Daniel Craig powiedział, że jego zdaniem byłbym bardzo dobry w tej roli – co oczywiście jest wielkim komplementem i bardzo za to dziękuję. To jedno zdanie, wyrwane z kontekstu, wywołało prawdziwą burzę. Choć nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To wszystko". Z drugiej jednak strony przyznał, że perspektywa wcielenia się w agenta 007 to pokusa, której trudno się oprzeć, nawet jeśli taki Bond nie przypominałby już w niczym postaci stworzonej przez Connery'ego. "Bardzo chętnie bym go zagrał, zwłaszcza jeśli po zakończeniu zdjęć pozwoliliby mi zatrzymać wszystkie samochody" – stwierdził.