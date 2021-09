"James Bond". Najbardziej prestiżowe miejsce na reklamę

W filmach o agencie Jej Królewskiej Mości można oczywiście znaleźć reklamę nie tylko ekskluzywnych produktów, samochodów czy zegarków, ale także coś dla "zwykłych zjadaczy chleba". Na przykład piwo. Współpraca Jamesa Bonda z Heinekenem trwa już od ponad 20 lat. Jednak dopiero w filmie "Skyfall" (2012 r.) agent 007 po raz pierwszy napił się tego trunku. Ten, wydawać się by mogło niewiele znaczący epizod, także spotkał się z gwałtowną reakcją widzów. Ale była to dobrze przemyślana akcja reklamowa. Bond nie porzucił ulubionego Martini, nie zastąpił go innym trunkiem. Piwo, w tym przypadku Heineken, stał się jego godną alternatywą, która zbliża słynną postać do milionów widzów. Każdy mężczyzna może być jak James Bond. Albo przynajmniej się nim poczuć, po kilku piwach.