Milion zdobyty. Bond miał być pierwszy. Nie zdążył

Przez długi czas najpopularniejszym w tym roku tytułem w polskich kinach była animacja "Luca". Jednak produkcji Disneya/Pixara do milionowego pułapu zabrakło około 200 tys. widzów. Polskie tytuły wciąż nie mogą jeszcze powrócić do "formy" sprzed pandemii. Frekwencja na filmach "Teściowie" oraz "Small World" oscyluje w granicach 400 tys. osób. Co w przypadku komedii Jakuba Michalczuka należy uznać za sukces, a sensacyjnego dramatu Patryka Vegi raczej za porażkę. Zobaczymy, jak w kolejnych tygodniach poradzi sobie "Wesele", które w czasie premierowego weekendu osiągnęło bardzo obiecujący wynik (139,5 tys. sprzedanych biletów).