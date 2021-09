Zapomniana historia. Polak, który zagrał w filmie o Bondzie

Po powstaniu warszawskim został wywieziony przez Niemców do obozu na wybrzeżu (Altwarp), gdzie cudem uniknął śmierci, uciekając z transportu więźniów przed ich egzekucją. Dzięki pomocy znajomych przedostał się do Krakowa, gdzie do końca wojny ukrywała go malarka Hanna Rudzka-Cybisowa.