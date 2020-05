Funkcjonowanie kin pod znakiem zapytania. Jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość?

6 czerwiec miał być szczęśliwą datą dla miłośników X Muzy spragnionych wizyty w kinie. Niestety wiemy już, że duże sieci kinowe nie otworzą się w tym terminie. Dostosowanie się do nowych zasad sanitarnych może wymusić na nich zmiany w modelu zarabiania.

Zaledwie w środę 27 maja przedstawiciele rządu ogłosili przywrócenie funkcjonowania instytucji kultury od 6 czerwca. Okazuje się, że na powrót do wznowienia działalności w przeciągu niespełna 2 tygodni nie są przygotowane sieci kin. Spółki Cinema City, Helios oraz Multikino wydały oświadczenia o przesunięciu daty otwarcia swoich kin na późniejszy termin. Kiedy to nastąpi? Wciąż nie wiadomo.

"Sieć Helios nie uruchomi w tym dniu swoich multipleksów - czas na przygotowanie się do ponownego otwarcia jest bardzo krótki, a nie są znane wymogi związane z zasadami funkcjonowania kin. Nie wiadomo, jaki reżim sanitarny ma obowiązywać w obiektach kinowych i w czasie seansów. Prowadzimy też rozmowy z dystrybutorami i producentami w sprawie ustalenia kalendarza i dostępności repertuaru" - czytamy w oświadczeniu wysłanym Wirtualnej Polsce.

To właśnie multipleksom będzie trudniej niż kinom studyjnym dostosować się do zasad reżimu sanitarnego. Powodem są bary kinowe, z których to sieci kin czerpią spore zyski. Skoro widzowie na salach są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych, trudno im będzie spożywać popcorn czy nachosy i popijać je colą. Według naszych informacji właściciele kin wciąż nie otrzymali informacji, czy sprzedaż takich produktów będzie zakazana, a może tylko oznacza to brak możliwości wnoszenia jedzenia i picia na sale kinowe.

- Wydaje mi się, że jeśli zostanie utrzymane ustalenie o obowiązku noszenia maseczek na salach kinowych, to możliwość spożywania przekąsek się wyklucza. Pytanie, czy sieci kin tak zorganizują funkcjonowanie barów, aby przed wejściem na salę zatrzymano osoby, które chciałyby wejść z jedzeniem. Myślę, że może zostać ustalone, że na terenie sal kinowych nie będzie można spożywać przekąsek. Ale na szczegółowe wytyczne sanitarne od Głównego Inspektoratu Sanitarnego trzeba jeszcze poczekać - mówi Joanna Narożniak, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Nowe zasady bezpieczeństwa w kinach W Czechach, gdzie ponownie otwarto kina 11 maja, na salach kinowych można siadać w co drugim rzędzie i na co drugim siedzeniu, za wyjątkiem rodzin. U naszego sąsiada również w trakcie seansu obowiązuje nakaz noszenia masek ochronnych i w związku z tym zabroniono spożywania posiłków.

Getty Images

Gdyby i w Polsce panowały takie zasady, a Główny Inspektorat Sanitarny bierze pod uwagę rozwiązania wprowadzone wcześniej w innych krajach walczących z pandemią, oznaczałoby to spory problem dla sieci kin. Nie jest tajemnicą, że ich dochody w głównej mierze generują zyski ze sprzedaży przekąsek barowych. Z kolei wpływy z biletów są rozdzielane pomiędzy dystrybutora filmu, ZAiKS i PISF. Ponadto właściciele kin muszą odprowadzić od zakupu biletów podatek VAT w wysokości 8 proc.

Jak podaje serwis wirutalnemedia.pl, spółka Agora, do której należy Helios, czyli największa sieć kin w Polsce, w ubiegłym roku odnotowała znaczny przyrost przychodów ze sprzedaży barowej. Wpływy wynosiły prawie połowę tego, co uzyskują ze sprzedaży biletów kinowych.

"W kinach Helios w ujęciu trzech kwartałów (z 2019 r. - przyp.red) przychody ze sprzedaży biletów poszły w górę o 14,5 proc. do 179 mln zł, ze sprzedaży barowej - o 31,2 proc. do 77,3 mln zł, a z emisji reklam - o 13,6 proc. do 22,5 mln zł" - podano.

Ceny biletów mogą ulec zmianie Czy w związku z możliwością zakazu sprzedaży przekąsek kina zwiększą opłaty za bilety? Sieć kin Multikino zapewniła nas, że tak się nie stanie. W przypadku kin Cinema City oraz Helios nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to pytanie.

Drugim aspektem, który wpłynął na podjęcie decyzji o odroczeniu wznowienia działalności kin, jest dobór repertuaru. W komunikacie prasowym sieci Cinema City padło zobowiązanie, że nie otworzą się "dopóki nie będzie możliwe dostarczenie naszym klientom rozrywki i wrażeń kinowych z pełną ofertą najnowszych premier". Jednak dystrybutorzy filmowi też nie zdążą przygotować premier na 6 czerwca ani na kolejny tydzień.

Kina czekają na nowości filmowe Na początek wznowienia działalności kin studyjnych widzów czekają zatem powtórki filmów z ostatnich miesięcy. Jest to też dobra okazja do nadrobienia zaległości, zwłaszcza tych tytułów, które pojawiły się w kinach na krótko przed ich marcowym zamknięciem. Co ciekawe, dystrybutor Next Film zapewnia, że w kinach zobaczymy film "W lesie dziś nie zaśnie nikt", który miał już swoją premierę na Netfliksie.

- Na pierwsze tygodnie po otwarciu oferujemy kinom zarówno filmy, które miały swoje premiery przed ich zamknięciem, a nie miały czasu na rozpęd (np. "Matthias i Maxime" Xaviera Dolana), jak i starsze, najbardziej popularne tytuły. Mamy sporo hitów z zeszłego roku, na które jest nieustające zapotrzebowanie, w tym chociażby oscarowy hit "Parasite" Bonga Joon-ho czy "Ból i blask" Pedro Almodovara - mówi nam Katarzyna Orysiak-Marrison, dyrektor promocji Gutek Film.

Prawdopodobny termin, od którego możemy spodziewać się w kinach nowości filmowych to 19 czerwca. Wtedy to Gutek Film planuje premierę meksykańskiego filmu "Nasz czas" Carlosa Reygadasa, a Best Film ma propozycję dla całej rodziny "Czworo i coś". Od 3 lipca w kinach pojawi się thriller "Nieobliczalny" od Monolith Films, instagramowa komedia "#TuiTeraz" od Best Film oraz "Zdrajca" od Gutek Film, którego premiera kinowa początkowo była zaplanowana na 13 marca.