Klęska w kinach. Widzowie odwrócili się do polskich filmów

Przed tygodniem pisaliśmy o ożywieniu na kinowym rynku, które było spowodowane premierą filmu "After 4. Bez siebie nie przetrwamy". Łagodnie mówiąc, bardzo przeciętna produkcja, która w Stanach nie trafiła nawet do dystrybucji kinowej, była w stanie podczas premierowego weekendu zainteresować 69 tys. osób (wraz z przedpremierowymi pokazami frekwencja sięgnęła 106 tys. widzów). W tym tygodniu dwie polskie produkcje nawet nie zbliżyły się do tego wyniku.