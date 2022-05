Tłumy w polskich kinach. "Top Gun: Maverick" stał się hitem

Do realizacji filmu "Top Gun: Maverick" przymierzano się już wiele razy. Tom Cruise jednak zwlekał, nie spieszył się. Jakby czekał na odpowiedni moment. Może dlatego, że traktował ten projekt w sposób bardzo emocjonalny. W końcu to właśnie od pierwszego "Top Guna" rozpoczęła się jego wielka kariera. A może trzymał go za pazuchą jako ostatnią deskę ratunku, po którą trzeba będzie sięgnąć, gdy jego pozycja w Hollywood stanie się poważnie zagrożona. A może i jedno, i drugie. W każdym razie moment na premierę filmu "Top Gun: Maverick" okazał się wręcz idealny.