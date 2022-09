Pierwszy przebój w rosyjskich kinach. To amerykański film erotyczny "After 4"

Pół roku temu mieszkańcy Rosji oficjalnie zostali odcięci od filmów i seriali produkowanych w demokratycznych krajach. Niestety, co jakiś czas pojawiają się informacje, że nie wszystkie drzwi prowadzące do agresora zostały zatrzaśnięte. W ostatnich dniach hitem w rosyjskich kinach stała się amerykańska produkcja "After 4. Bez siebie nie przetrwamy".