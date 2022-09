Kobiety za nim szaleją. Film z jego udziałem stał się hitem

Najnowszy film z jego udziałem "Brahmastra Part One – Shiva" to oczywiście opowieść o epickiej miłości, ale w tym przypadku umiejscowiona w świecie fantasy. Bohater filmu, tytułowy Shiva, odkrywa, że w tajemniczy sposób może połączyć się z wielką mocą twórcy wszechświata. Jest nią moc ognia. Shiva otrzymuje swój dar nie przez przypadek. Nowe zdolności pomogą mu w walce z siłami zła, które będą chciały opanować świat, a co gorsza, stanąć na drodze wielkiej miłości.