"Kulej" będzie hitem w kinach. Jeden z najlepszych filmów festiwalu w Gdyni

"Kulej. Dwie strony medalu" koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 r., kiedy Jurek zdobywa w spektakularnym stylu złoto na igrzyskach olimpijskich w Tokio, pokonując "Ruskiego". Wraca do kraju w pełni chwały. Każdy towarzysz obywatel wie, kim jest Kulej i pije jego zdrowie. A na Kuleja najbardziej czeka jego żona, Helena (Michalina Olszańska). Wychowuje synka, gnieździ się w jednym mieszkaniu z teściową, czytającą erotyczne liściki małżonków i marzy o tym, by nie być tylko i wyłącznie ładną żoną słynnego boksera. A jej ukochany bokser dopiero co wrócił, a już myśli o tym, by za cztery lata polecieć na igrzyska do Meksyku i tam wygrać kolejny raz.