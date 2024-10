"Ludzie są bardziej przychylni TVP". Byliśmy na planie "Zatoki szpiegów"

-Stroje pomagają poczuć klimat tamtych czasów. Trzeba się inaczej nosić, inaczej układać ciało, bo te kostiumy bywają dość wymagające - opowiada nam Karolina Kominek, czyli serialowa Greta Kessler. Jej kostiumy robią na widzach piorunujące wrażenie. - Myślę, że można to dobrze wykorzystać w budowaniu roli, szczególnie w przypadku mojej bohaterki, której kostium jest super ważny i to jest jakiś rodzaj jej zbroi – przyznaje. - Myślę, że bardzo to wszystko jest przemyślane, co ona obiera na siebie. Jest to jakiś taki wyraźny komunikat do świata - dodaje Kominek.