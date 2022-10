Marcin Dorociński i jego droga do Hollywood. Nie ma dla niego misji niemożliwych

Efekt tego zwolnienia był taki, że co film, co rola, to wydarzenie. Tak było przecież w przypadku "Jacka Stronga" Władysława Pasikowskiego, w którym Dorociński wcielił się w postać pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który w czasach PRL-u wykradł tajemnice wojskowe Paktu Warszawskiego i uciekł z nimi na Zachód. Tak było w przypadku serialu kryminalnego "Pakt", w którym zagrał dziennikarza śledczego, trafiającego na ślad międzynarodowej afery. To rola, do której do dziś odwołuje się wiele innych serialowych postaci.