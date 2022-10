Wielki sukces Marcina Dorocińskiego. Zagra w megaprodukcji z Tomem Cruisem

W dalszej części wpisu Marcin Dorociński wspomina, że pierwsze części "Mission Impossible" wchodziły do kin, gdy był jeszcze w szkole teatralnej. "I gdyby ktoś powiedział mi wtedy, że 26 lat później będę grał w ostatnich dwóch częściach sagi o Ethanie Huncie, u reżysera, który napisał scenariusz filmów 'Podejrzani' i 'Top Gun: Maverick', to powiedziałabym - 'nie, to niemożliwe'[...]" - stwierdził.