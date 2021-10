Bilety wyprzedane. Bond hitem. Tłumy widzów w polskich kinach

W czasach pandemii największą popularnością podczas premierowego weekendu cieszyła się, do minionego weekendu, "Pętla". Produkcja Patryka Vegi zgromadziła na starcie niemal 180 tys. widzów. Natomiast najlepszy rezultat pośród zagranicznych filmów należał do horroru "Obecność 3: Na rozkaz diabła" i sięgał 145 tys. widzów. Większość osób, które śledzą rynek kinowy w naszym kraju spodziewała się, że najnowsza cześć przygód Jamesa Bonda pobije oba osiągnięcia. Jednak mało kto podejrzewał, że rezultat otwarcia "Nie czas umierać" zbliży się do wyników uzyskiwanych przez największe kinowe przeboje przed pandemią koronawirusa.