Poszłam do kina. Seans w czasie pandemii to dziwne doświadczenie

Nie pamiętam już, kiedy ostatnio miałam tak długą przerwę od kina. Nie było mnie tam już od 3 miesięcy. Brakowało mi sensów przed dużym ekranem, na ciemnej sali, oglądania filmów wspólnie z ludźmi, których się nie zna. Dlatego, mimo obaw, wybrałam się do Multikina, które właśnie dziś, 19 czerwca, otworzyło swoje sale. I co? Muszę powiedzieć, że seans w czasie pandemii to nie to samo, co znałam do tej pory.