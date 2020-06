Multikino otwiera swoje multipleksy. Ale jeszcze nie wszystkie

Multikino wznawia działalność już od 19 czerwca. Zostaną jednak otwarte na razie wybrane placówki sieci. - Do ponownego otwarcia naszych kin podeszliśmy ze spokojem i uruchamiamy je stopniowo, żeby każde z nich było dobrze przygotowane. Pierwsze kina wznawiają działalność 19 czerwca, a pozostałe Multikina uruchomimy 3 lipca. Mając na względzie bezpieczeństwo i komfort naszych pracowników oraz widzów w sieci Multikino wdrożyliśmy rządowe wytyczne dotyczące funkcjonowania kin po otwarciu – tłumaczy Paweł Świst, Prezes Zarządu Multikino S.A.

W kinach wprowadzono odpowiednie udogodnienia, które ułatwią przestrzeganie wytycznych sanitarnych. We foyer oraz w toaletach ulokowano stacje do dezynfekcji rąk, a obsługa multipleksów została wyposażona w przyłbice. Każde Multikino posiada specjalne oznakowania graficzne ułatwiające zachowanie dystansu między klientami w kolejkach do kas oraz materiały informacyjne przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny. W toaletach znajdują się instrukcje dla klientów dotyczące prawidłowego mycia rąk. Ponadto w salach kinowych regularnie dezynfekowane będą punkty częstego styku, jak klamki, podłokietniki i poręcze.