Najlepszy wynik w historii. Polacy oglądają na potęgę

Na YouTubie obserwuje go 2,7 mln osób, na Instagramie – 500 tys. mniej. Zwykły chłopak z Krakowa zaskarbił sobie sympatię widzów za sprawą pasji do motoryzacji, którą dzieli się w internecie. Wszystkie jego 240 filmy mają łącznie 197 mln wyświetleń. Niedawno we współpracy z niesławną federacją Fame MMA zorganizował głośną loterię "7 aut x Budda", w której do wygrania było siedem samochodów (m.in. wart 1,3 mln zł Nissan GTR) oraz liczne nagrody dodatkowe o łącznej wartości 2,5 mln zł.