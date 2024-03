Film o polskim youtuberze trafi do kin. "To nie jest biografia 25-latka"

Ja wiem, że każdy, kto powie, że youtuberzy, influencerzy ciężko pracują, to zaraz jest w Internecie wyśmiany. Nie chcę być ani adwokatem influencerów, ani też wrzucać wszystkich do jednego worka. Bo to są bardzo różni ludzie i jest mnóstwo patologii, której nie popieram. Mogę powiedzieć o Kamilu, którego poznałem jako tytana pracy i perfekcjonistę. Wymagającego od siebie i od innych. Czasami trudnego we współpracy i komunikacji, bo jest w swoim świecie. Od rana do wieczora na pełnych obrotach. Setki rozmów i smsów dziennie, różne biznesy, logistyka, nagrania. Cały czas coś tam się wokół niego dzieje - głowa pęka. Sukces i pieniądze są na samym końcu. Często ludzie widzą tylko drogie auta i ubrania, a nie widzą tej drugiej strony. Wysiłku, presji i ścigania się z samym sobą, żeby co tydzień zrobić lepszy film. To nie jest najtrudniejsza praca na świecie, ale na takim poziomie, jak to robi Kamil, potrafi być wyczerpująca psychicznie i fizycznie.