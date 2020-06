Netflix stworzył film o Eurowizji. Miało być prześmiewczo, a jest wręcz cukierkowo

Choć o konkursie piosenki Eurowizji od lat mówi się jako o kiczowatym, upolitycznionym show, wciąż ma on oddane grono fanów. To właśnie dla nich powstała nowa produkcja Netfliksa, która w absurdalny sposób przedstawia to, co jest kwintesencją europejskiego widowiska muzycznego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Rachel McAdams i Will Farrel zagrali w "Eurovision Song Contest: historia zespołu Fire Saga". (Materiały prasowe)