Netflix odpalił na świecie polski hit. "Trudno komuś polecić ten film"

"Nigdy wcześniej nie byłem tak ciekaw, co inni pomyślą o naszej pracy" – napisał na Instagramie Maciej Kawulski na dzień przed premierą "Akademii pana Kleksa" w 190 krajach. Może więc krytyczne słowa zza granicy dotrą do reżysera i pomogą wyciągnąć wnioski na przyszłość. Jednak jeśli spojrzymy na film tylko w kontekście wyników oglądalności, to mamy światowy przebój.