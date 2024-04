Klęska Netfliksa. "Rebel Moon" - najgorszy wysokobudżetowy film w historii

Snyder nie chciał jednak wyrzucić swojego pomysłu do kosza. Zmodyfikował scenariusz, usunął z niego rycerzy Jedi i udał się do Netfliksa, który bardzo chętnie sięga po odrzucone pomysły z Hollywood. Szefowie platformy na projekt Zacka Snydera wydali fortunę. Dwie części "Rebel Moon" kosztowały 166 mln dolarów. Biorąc pod uwagę, że była to najdroższa fabularna produkcja Netfliksa, projekt poniósł komercyjną klęskę. I zaklinanie rzeczywistości przez reżysera tego nie zmieni.