Nowy przebój Netfliksa. "Jeśli obejrzeć, to tylko dla niej"

Na portalu Rotten Tomatoes, który zbiera opinie o filmach z całego świata, zamieszczonych jest 38 recenzji "Matki panny młodej". Tylko cztery z nich są pozytywne. Generalnie one też nie chwalą filmu, nie zachęcają do jego obejrzenia, jedynie zwracają uwagę, że można mu poświęcić czas przez sentyment i nostalgię do nastoletniej gwiazdy z przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku.