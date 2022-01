"Niemal perfekcyjny" i "mistrzowski". Nowy "Krzyk" wzbudził zachwyt

Minęło blisko 11 lat od ostatniej części "Krzyku". Gdy wszystkim wydawało się, że 4. część ostatecznie zamknęła historię zapoczątkowaną przez legendarnego Wesa Cravena, to Hollywood znowu pokazało, że ani myśli rezygnować ze wskrzeszania kultowych franczyz. Przeważnie kończy się to fiaskiem, ale krytycy są zgodni, że nowy "Krzyk" to naprawdę dobry sequel. Niektórzy twierdzą nawet, że jest to najlepsza część od czasu oryginału z 1996 r.