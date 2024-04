"Niepokalana". "Brzydka" i "nie umie grać". Ten film nie pomaga sprawie gwiazdy?

Dyskurs wokół Sweeney jest trochę szalony, ale pochodząca z religijnej rodziny Sweeney raczej nie nadaje się na bohaterkę prawicy, bo daleko jej do konserwatywnych poglądów. Skąd to wiem? Odpowiedzią może być "Niepokalana", najnowszy film z udziałem Amerykanki, który nigdy nie powstałby, gdyby nie wykupiła praw do scenariusza i nie zawołała swojego kolegi Michaela Mohana, by go wyreżyserował.