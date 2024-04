"Challengers". Nowy film z gwiazdą. Znowu zagrała na jednej minie?

Zendaya to aktorska enigma. Choć zebrała zasłużone pochwały za "Euforię", to za występ w "Diunie 2" została ostro skrytykowana. Wchodzący 26 kwietnia do kin "Challengers" może nie rozwiać wątpliwości co do jej gry. Zachwycić za to może strona wizualna filmu, bowiem tenis nigdy wcześniej nie wyglądał tak estetycznie.