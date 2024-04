"Omen: Początek". Hollywood dalej swoje. Kiedy to się skończy?

Film w dość powolnym tempie, co jest w kontrze do współczesnym horrorów, odsłania nam, jak życie i umysł Margaret (Nell Tiger Free), przyszłej zakonnicy, która przyjeżdża do Rzymu, by odbyć posługę w jednym z sierocińców, wywracają się do góry nogami, gdy kobieta odkrywa prawdę na temat koszmarnego spisku. "Omen: Początek" ma sporo nie tylko z klimatu oryginału Richarda Donnera, ale także z dzieł Romana Polańskiego ("Dziecko Rosemary"), a nawet Andrzeja Żuławskiego (cytowana jest słynna scena z "Opętania").