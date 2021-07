Nowy film Netfliksa. Wszędzie przebój, a w Polsce "bez szału"

Trylogia "Ulica Strachu" powstała na podstawie niezwykle popularnych książek dla młodzieży autorstwa R.L. Stine'a. Dla osób niewtajemniczonych, dodajmy, że Stine to taki Stephen King dla młodszych czytelników. Urodzony w Ohio pisarz mógłby w tym momencie zwrócić uwagę, że tego typu porównanie jest trochę nie na miejscu. Jeśli już to powinno ono brzmieć, Stephen King to taki R.L. Stine, tyle, że dla dorosłych. W końcu to autor "Gęsiej skórki" sprzedał na świecie więcej swoich książek.