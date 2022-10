Nr 1 Netfliksa to "traumatyczne doświadczenie". Widzowie ostrzegają

"Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie" to adaptacja powieści Jessiki Knoll. Książka ta była bestsellerem w 2015 r. - sprzedała się w milionowym nakładzie. Nic dziwnego, że po latach Knoll napisała scenariusz do filmu Netfliksa. To oparta częściowo na osobistych doświadczeniach pisarki historia Ani FaNelli, która z pozoru ma perfekcyjne życie. Mieszka w Nowym Jorku, pracuje jako dziennikarka poczytnego magazynu lifestyle'owego, ma perfekcyjną figurę i narzeczonego, który jest dziedzicem fortuny. Szybko staje się jasne, że z perfekcją jej życie nie ma nic wspólnego. Ani skrywa mroczne historie ze swojej przeszłości. Ani jako nastolatka przeżyła dwa traumatyczne wydarzenia, które wracają do niej, gdy pewien mężczyzna chce zrobić film dokumentalny o tym, co stało się przed laty w jej szkole.