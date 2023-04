Sean Penn dla WP: Na dyskusję z Putinem nie mam ochoty. Ani teraz, ani kiedykolwiek

No cóż, osobiście uważam, że powinno się raczej dążyć do przebaczenia, ale jeśli to jest nastawienie, którego Ukraińcy potrzebują do wygrania wojny, to nie mogę ich za to potępiać. A jednocześnie, choć w kraju toczy się wojna, rozwija się także kultura, kwitnie sztuka. W ludziach odzywa się czyste dobro, czy to w strefie bombardowań, czy na froncie, czy w bezpiecznym wnętrzu hoteli w Kijowie, czy we Lwowie. W obliczu wojennej grozy dzieje się coś magicznego.