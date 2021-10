"Ostatni pojedynek". Średniowieczne #MeToo, kicz i fatalne fryzury [RECENZJA]

"Ostatni pojedynek" to solidny dramat historyczny, w którym twórcy próbowali wyeksponować ohydną naturę średniowiecznego życia, a przede wszystkim dehumanizację kobiet. Choć nie do końca to wyszło, bo Scott zapomniał o subtelności (scena gwałtu jest niepotrzebnie wydłużona), to trzeba docenić fakt, że zafundował nam produkcję, która przynajmniej podejmuje się jakiejś krytyki. Jak na Hollywood to już coś.