(...) 13.05.2023 Szpital, Zakopane. Nie mogę jeść. Wychodzi na to, że trzeba się będzie nauczyć jeść od nowa. W moim wieku — absurd. Tak chciałbym jeszcze pójść do jakiejś włoskiej restauracji. Piszę chaotycznie, szpitalna monotonia źle wpływa na moje notatki i dyscyplinę opowiadania. Do mojego pokoju przydzielono pana z Ukrainy. Była z nim żona. Przez pół dnia i wieczór nie odezwali się przerażeni sytuacją (z jego strony tylko monosylaby). Rano żona podeszła do łóżka chorego, przyłożyła swoją skroń do jego czoła i tak nieruchomo trwali przez chwilę. Nie było między nimi jednego słowa. Mężczyzna wyruszał na operację. Piękna scena warta wszystkich wyznań miłości. Można by wykorzystać ją w jakimś filmie…