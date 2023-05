"Pianoforte". Film o porażce, od którego trudno się oderwać

Presja jest ogromna. Dlatego "Pianoforte" ogląda się, obgryzając paznokcie. Tu nie chodzi o to, że są lepsi i gorsi pianiści. Wszyscy, którzy kwalifikują się do Konkursu są znakomici. Ale to nie wystarczy. Każdy utwór trzeba wyszlifować. Mowa o godzinach, dniach, miesiącach spędzonych na graniu jednego tylko motywu po kilka tysięcy razy. A później, ze świadomością, że liczą się drobnostki, trzeba unieść presję występu przed publicznością i jury. W tej powtarzalności w dążeniu do celu pianiści przypominają sportowców. Ktoś rozgrzewa mięśnie, ktoś inny narzeka na odciski na opuszkach palców. "Pianoforte" czasem jest jak dramat sportowy.