Film o Konkursie Chopinowskim podbija USA. "Nie interesował mnie zwycięzca"

Pytam go, czy Konkurs Chopinowski to wydarzenie, które cokolwiek mówi Amerykanom. - To zależy od widza, chociaż większość osób nie wie o jego istnieniu. Ale właśnie to jest fajne, mogą się o nim dowiedzieć z naszego filmu. Funkcja poznawcza to jedna z najważniejszych ról dokumentu. Same konkursy są natomiast wydarzeniami na tyle uniwersalnymi, że widz bez trudu może się w nich odnaleźć. Zasady są proste: co kilka dni połowa osób wraca do domu. A przecież już pierwszy etap Konkursu Chopinowskiego zgromadził 87 wspaniałych artystów. O ich dalszych losach zadecydowały szczegóły i subiektywne oceny. To przypomina "Grę o tron"! - śmieje się Piątek.