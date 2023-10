"Poprzednie życie". Wzruszająca historia miłosna z nieoczywistym finałem

Od premiery na festiwalu Sundance "Poprzednie życie" zachwyca krytyków i widzów na całym świecie. Ba, amerykańscy recenzenci okrzyknęli go nawet "najpiękniejszym filmem roku' i mocnym konkurentem w wyścigu o Oscary. W czym tkwi jego urok? Na pewno w odwoływaniu się do naszych romantycznych wizji "a co by było gdyby?" i nieposkromionej tęsknoty za przeżyciem wielkiej miłości, która przetrwa wszystko. Siłą tej wzruszającej produkcji ambitnego studia A24 jest też nostalgiczna muzyka Christophera Beara i Daniela Rossena oraz "miękkie" zdjęcia Shabiera Kirchnera.