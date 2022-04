"Poskromienie złośnicy": nie da się ujarzmić dumnej góralki. Chyba że próbować będzie Roznerski [Recenzja]

Młoda, piękna i zdolna - w końcu główną bohaterką polskiej komedii romantycznej została ambitna naukowczyni. Kasia (Magdalena Lamparska) dla kariery porzuciła Podhale i wyjechała do Chicago, by badać możliwość rozwoju cyfrowej pasieki. Jednak już w pierwszych minutach filmu odkrywa, że partner ją zdradza, co jak wiadomo w życiu każdej kobiety oznacza koniec świata i porzucenie wszelkich marzeń. Dlatego bohaterka "Poskromienia złośnicy" wypuszcza na wolność swoje pszczoły i wsiada w samolot do Polski.