Przełomowy festiwal w Gdyni. Jury podjęło odważną decyzję

45. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zapisze się w historii z kilku powodów. Jednym z nich jest przeniesienie wydarzenia do sieci, co wymusiły pandemiczne warunki w kraju oraz zamknięcie kin. Na ten krok zdecydowały się też inne polskie festiwale filmowe, ale jedynie ten gdyński odbył się bez udziału publiczności. Dostęp do wszystkich konkursowych produkcji mieli tylko jurorzy, decyzją dystrybutorów tylko do części - przedstawiciele branży oraz dziennikarze. Organizatorzy FPFF zapowiadają, że w pierwszym kwartale 2021 r. w kilku miastach odbędą się kinowe repliki wydarzenia, które umożliwią widzom zapoznanie się z ich programem.