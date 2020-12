Mocne słowa na festiwalu w Gdyni. Galę transmitowała TVP

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to wydarzenie, które odbywa się co roku w Gdyni w drugiej połowie września. Niestety tegoroczna edycja musiała zostać przesunięta na grudzień - wszystko przez pandemię koronawirusa. Wydarzenie zostało również przeniesione do internetu. To jednak nie sprawiło, że Festiwal Polskich Filmów Fabularnych stracił zainteresowanie widzów. Muszą oni jednak poczekać na zobaczenie zwycięskich produkcji w kinach.