Recenzja filmu "Maestro". Bradley Cooper zawiódł oczekiwania

Jak na film o kompozytorze i dyrygencie, muzyka wybrzmiewa wyjątkowo słabo. Coopera nie interesuje Bernstein przy pracy. Nie wchodzi w proces twórczy. Nie daje przestrzeni, by jego kompozycje wybrzmiały w pełni. Tak naprawdę dostajemy jedną scenę, w której podniosłe dźwięki wypełniają nawy kościoła. Patos duchowej kreacji prowadzi do rodzinnego pojednania, gdy po poważnej kłótni Felicia decyduje się na powrót do zdradzającego ją męża. Muzyka dobra na wszystko. Muzyka łagodzi obyczaje.