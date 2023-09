"Maestro". Bradley Cooper rozczarowuje niezdecydowaniem [RECENZJA]

I choć głównym bohaterem jest maestro, zdecydowanie ciekawiej wypada jego żona, Felicia (Carey Mulligan). Uwikłana w uczucie, które nie przynosi spełnienia. Ta druga, a właściwie trzecia zaraz po muzyce i męskich fascynacjach Bernsteina. Cierpliwa i oddana wiecznie w cieniu mistrza. Kobieta wyrozumiała, która zawsze czeka na swojego męża, by ogrzać się w cieple jego miłości. Dziwna relacja pełna zależności, która w oczach Coopera urasta do rangi wyrozumiałego poświęcenia i wiecznego uczucia zasługującego na uznanie. Mulligan sprawnie niesie na swoich barkach konflikt wewnętrzny swojej bohaterki. Felicia kocha Bernsteina, ale zdaje sobie sprawę z emocjonalnego uwikłania, w którym tkwi od lat. Szkoda, że jej postać nie została bardziej pogłębiona. Zresztą sam mistrz to też tylko szkic partytury, który wymaga jeszcze wielu poprawek.